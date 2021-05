Rissa tra minorenni al centro storico, spuntano i coltelli: due feriti (Di domenica 16 maggio 2021) di Pina Ferro Scene, quelle che ieri sera sono state vissute sul lungomare Trieste, che sembravano venir fuori da qualche pellicola cinematografica girata nel Bronx dove soventi, si registrano guerre tra bande rivali. Prima le parole, gli insulti poi sono spuntati i coltelli, qualche manganello e sembra anche una scacciacani con la quale pare sia stato fatto partire un colpo che avrebbe colpito un presente completamente estraneo ai fatti. Bilancio della follia, due accoltellati. Protagonisti, secondo i racconti resi da alcune delle persone che hanno assistito impotenti a quanto stava accadendo, due bande di adolescenti che sarebbero residenti una nella zona orientale e l’altra nel cuore antico della città. Circa quaranta le persone coinvolte, tutti ragazzi la cui età pare sia compresa tra i 15 ed i 17 anni, intervenuti soprattutto per dar man forte all’amico, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 16 maggio 2021) di Pina Ferro Scene, quelle che ieri sera sono state vissute sul lungomare Trieste, che sembravano venir fuori da qualche pellicola cinematografica girata nel Bronx dove soventi, si registrano guerre tra bande rivali. Prima le parole, gli insulti poi sono spuntati i, qualche manganello e sembra anche una scacciacani con la quale pare sia stato fatto partire un colpo che avrebbe colpito un presente completamente estraneo ai fatti. Bilancio della follia, due accoltellati. Protagonisti, secondo i racconti resi da alcune delle persone che hanno assistito impotenti a quanto stava accadendo, due bande di adolescenti che sarebbero residenti una nella zona orientale e l’altra nel cuore antico della città. Circa quaranta le persone coinvolte, tutti ragazzi la cui età pare sia compresa tra i 15 ed i 17 anni, intervenuti soprattutto per dar man forte all’amico, ...

