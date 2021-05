(Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag (Adnkronos) – “Le risorse del Recovery Plan saranno importanti per fare investimenti mirati e per aiutare il Paese a uscire quanto prima dalla crisi causata dalla pandemia. Ma se vogliamo davvero gettare le basi per far ripartire realmente l’Italia e per dare una prospettiva che guardi ai prossimi decenni, occorrono quellestrutturali che troppe volte sono state evocare e poi rimaste sempre lettera morta”. Lo dice Roberto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Governo: Occhiuto, 'per Fi riforme indispensabili'... - MaurizioGiane13 : @ClimateEnvoy @Palazzo_Chigi @matteosalvinimi @robertoocchiuto @gasparripdl @forza_italia @RaiNews merda.… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Occhiuto

Metro

... Andrea Orlando, una iniziativa risolutiva ed efficace da parte dele del suo ministero, ... Roberto, on. Anna Laura Orrico, on. Paolo Parentela, sen. Marco Siclari, on. Elisa Scutellà, ...... Andrea Orlando, una 'iniziativa risolutiva ed efficace da parte dele del suo ministero, ... Giuseppe Mangialavori, Ernesto Magorno, Alessandro Melicchio, Massimo Misiti, Roberto, Anna ...Condividi questo articolo:Roma, 15 mag (Adnkronos) – “Le risorse del Recovery Plan saranno importanti per fare investimenti mirati e per aiutare il Paese a uscire quanto prima dalla crisi causata dall ...di Pino La Rocca LSU-LPU: Basta figli e figliastri! E’ urgente e non più differibile equiparare i diritti dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) a quelli dei lavoratori socialmente utili (LSU). Lo h ...