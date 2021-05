Dove vedere Dinamo Sassari-Venezia, Gara 3, streaming e diretta tv (Di sabato 15 maggio 2021) Dove vedere Dinamo-Sassari-Venezia? Siamo giunti alla Gara 3 dei play off del campionato italiano di Serie A di basket. La serie si sposta a Sassari Dove la squadra di Gianmarco Pozzecco si trova con due sconfitte e dovrà cercare di ribaltare la serie. La palla a due scatterà al PalaSerradimigni alle ore 20.45. Per l’occasione L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Venezia-Dinamo Sassari, orario, streaming e diretta tv Casalone presenta la sfida della Dinamo contro Venezia Dinamo Sassari-Venezia, come ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 15 maggio 2021)? Siamo giunti alla3 dei play off del campionato italiano di Serie A di basket. La serie si sposta ala squadra di Gianmarco Pozzecco si trova con due sconfitte e dovrà cercare di ribaltare la serie. La palla a due scatterà al PalaSerradimigni alle ore 20.45. Per l’occasione L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, orario,tv Casalone presenta la sfida dellacontro, come ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, orari e dove vedere il GP di Francia #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #FrenchGP - borghi_claudio : @Dov_EL @lucabattanta L'obbligo per i sanitari c'è già perché è un decreto. Purtroppo il senato ha confermato tale… - borghi_claudio : @Anto_Eith @AntiPUDE E dove non si è fatto il lockdown? Sa vedere differenze? - Sara04400782 : RT @alexbiu68: Hai la cattiva abitudine di cercare e vedere il buono dove non c'è. E ti aspetti dagli altri quello che faresti tu, ma la g… - MrIchs : @lovenapoli55 @tanins07 @SpudFNVPN Ma dai...per cortesia..............ma finiamola......basta. Pensa che c'è un arb… -