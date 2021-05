Cos’è e come funziona il Car pooling (Di sabato 15 maggio 2021) Alla stregua di tanti altri servizi dedicati alla condivisione auto come il Car sharing, anche il servizio di Car pooling può generare nei meno avvezzi alcune perplessità e reticenze. In realtà, se sfruttato nella maniera più idonea, può essere un fantastico modo per rispettare l’ambiente, conoscere persone interessanti e risparmiare, raggiungendo la meta che ci si era prefissati! Se siete curiosi di saperne di più sul carpooling, su QuiFinanza potrete trovare tutte le informazioni che state cercando. Car pooling: di cosa si tratta? Quello che in lingua inglese è definito come “carpooling”, altro non è che una trasposizione dall’italiano co(n)vetturaggio che, dal francese covoiturage, significa letteralmente “auto di gruppo”, “auto condivisa”, “viaggio condiviso” o “concarreggio”. Con ... Leggi su quifinanza (Di sabato 15 maggio 2021) Alla stregua di tanti altri servizi dedicati alla condivisione autoil Car sharing, anche il servizio di Carpuò generare nei meno avvezzi alcune perplessità e reticenze. In realtà, se sfruttato nella maniera più idonea, può essere un fantastico modo per rispettare l’ambiente, conoscere persone interessanti e risparmiare, raggiungendo la meta che ci si era prefissati! Se siete curiosi di saperne di più sul car, su QuiFinanza potrete trovare tutte le informazioni che state cercando. Car: di cosa si tratta? Quello che in lingua inglese è definito“car”, altro non è che una trasposizione dall’italiano co(n)vetturaggio che, dal francese covoiturage, significa letteralmente “auto di gruppo”, “auto condivisa”, “viaggio condiviso” o “concarreggio”. Con ...

