Canoa velocità, Manfredi Rizza agguanta un podio di lusso nei 200 metri in Coppa del Mondo a Szeged

Oggi a Szeged, in Ungheria, dopo le gare europee di qualificazione olimpica della Canoa velocità, le imbarcazioni dell'Italia hanno affrontato le prime finali della prima tappa della Coppa del Mondo, che saranno quelle probabilmente determinanti per la composizione degli equipaggi in gara a Tokyo. Va ricordato che l'Italia aveva già qualificato (pass non nominali) ai Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo le gare di giovedì, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo. Una finale in particolare ha dato soddisfazioni ai colori azzurri: nel K1 200 maschile Manfredi Rizza ha centrato il podio

