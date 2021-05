Arisa e Rudy Zerbi, durante la finale di Amici del 2021 il professore la spunta e balla con la cantante (Di domenica 16 maggio 2021) Arisa e Rudy Zerbi, nel corso dell’edizione di Amici del 2021, si sono lanciati molto critiche e frecciatine. Schierati in due squadre diverse, Arisa e Rudy Zerbi sono stati spesso al centro di alcune polemiche, in difesa dei propri allievi. Ma, durante le puntate serali, molti sono stati anche gli scambi ironici e le punzecchiature, che facevano supporre un corteggiamento da parte del professore nei confronti della cantante. Anche durante la puntata finale, Rudy Zerbi ha invitato più volte Arisa a ballare, dopo la performance di Lorella Cuccarini e Stefano De Martino. La ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 maggio 2021), nel corso dell’edizione didel, si sono lanciati molto critiche e frecciatine. Schierati in due squadre diverse,sono stati spesso al centro di alcune polemiche, in difesa dei propri allievi. Ma,le puntate serali, molti sono stati anche gli scambi ironici e le punzecchiature, che facevano supporre un corteggiamento da parte delnei confronti della. Anchela puntataha invitato più voltere, dopo la performance di Lorella Cuccarini e Stefano De Martino. La ...

Advertising

AmiciUfficiale : I prof Arisa e Rudy Zerbi rispondono al 'Tuca Tuca' come solo loro sanno fare Faccina con lacrime di gioia #Amici20 - infoitcultura : Amici 2021 Finale, Arisa spiazza: “Rudy Zerbi ha dichiarato il suo amore” - infoitcultura : Amici 20, Arisa rifiuta il ballo con Rudy Zerbi: «Ho messo le mani dove non dovevo» - flaviaaacav : RT @oppositeoff: RUDY SON 6 PUNTATE CHE CI PROVI CON ARISA CHE IN CONFRONTO ALBERTO URSO CON GAIA ERA LEGGERO #Amici20 - fanpage : #Amici20, anche Rudy Zerbi e Arisa si cimentano in un tuca tuca -