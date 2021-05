Steiner | “Wolff voleva farsi pubblicità”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il team principal del Team Haas,, ha commentato il team radio di Toto Wollf nei confronti della direzione di gara. Il dirigente della Mercedes, aveva protestato per il comportamento di Mazepin sotto l’esposizione della bandiera blu. La Mercedes è tornata ad essere la vettura migliore: una mossa pubblicitaria? Durante il gran premio spagnolo, Hamilton si è ritrovato alle spalle di Nikita Mazepin dopo aver effettuato la sua seconda sosta. Il russo era un doppiato e avrebbe dovuto agevolare il sorpasso del pilota. La zona della pista però non permetteva una manovra di sorpasso agevole e di conseguenza Hamilton è rimasto dietro la vettura americana più del dovuto. Il britannico ha perso solo qualche decimo nei confronti di Verstappen riuscendo comunque ad essere davanti all’olandese al termine della gara. ...

- Masi,: "Toto voleva dimostrare chi comanda" Hamilton mai così forte Alla testata Blick , Ecclestone ha sottolineato quanto sia bello per la F1 vedere un nuovo dualismo come quello tra ...Il team principal della scuderia americana, Gunther, ha accusatodi '' voler mostrare chi comanda '' e di '' essere in cerca di pubblicità ''. Ma perché abbiamo sentito quella ...Il team principal del team Haas, Gunther Steiner, ha commentato il team radio di Toto Wolff nei confronti della direzione di gara di F1.ROMA - Il team radio di Toto Wolff nel Gran Premio a Montmelò vinto da Lewis Hamilton non è passato inosservato. Durante la gara, il team principal della Mercedes ha infatti chiesto con tono piuttosto ...