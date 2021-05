Ravenna | piccolo aereo precipita vicino all' aeroporto | due morti

(Di venerdì 14 maggio 2021) commenta Unto in tarda mattinata non distante dall'La Spreta di. L'si è incendiato al suolo sbriciolandosi su un'area di campagna a ridosso degli ...

Nutizieri : Ravenna, precipita piccolo aereo: due morti carbonizzati - FlyEuropeTV : Fonte RaiNews - 14 maggio 2021 - Non c'è stato nulla da fare per gli occupanti di un piccolo aereo è precipitato ne… - repubblica : Ravenna, precipita piccolo aereo: due morti - drubald : RT @Agenzia_Ansa: Un piccolo aereo precipita a Ravenna, due morti. Si è schiantato e ha preso fuoco a ridosso degli abitati #ANSA https://t… - Agenzia_Ansa : Un piccolo aereo precipita a Ravenna, due morti. Si è schiantato e ha preso fuoco a ridosso degli abitati #ANSA -

commenta Unaereo è precipitato in tarda mattinata non distante dall'aeroporto La Spreta di. L'aereo si è incendiato al suolo sbriciolandosi su un'area di campagna a ridosso degli abitati di Fosso ...