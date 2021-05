Malagò: “Invito permanente per Chimenti e Petrucci in Giunta” (Di venerdì 14 maggio 2021) “La prima Giunta del nuovo quadriennio è stata già convocata per il 20 maggio a Roma. Proporrò il nome di chi porterà la bandiera a Tokyo e poi ci sarà una novità significativa, un Invito permanente per Gianni Petrucci e Franco Chimenti”. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell’inaugurazione del Centro Sportivo Giuriati al Campus Leonardo del Politecnico di Milano. bla/ari/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) “La primadel nuovo quadriennio è stata già convocata per il 20 maggio a Roma. Proporrò il nome di chi porterà la bandiera a Tokyo e poi ci sarà una novità significativa, unper Giannie Franco”. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni, a margine dell’inaugurazione del Centro Sportivo Giuriati al Campus Leonardo del Politecnico di Milano. bla/ari/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Malagò: “Invito permanente per Chimenti e Petrucci in Giunta” - CorriereCitta : Malagò: “Invito permanente per Chimenti e Petrucci in Giunta” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: 'Invito permanente a Petrucci e Chimenti in giunta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: 'Invito permanente a Petrucci e Chimenti in giunta' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: 'Invito permanente a Petrucci e Chimenti in giunta' -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò Invito Malagò: su Milano - Cortina stiamo rispettando le tappe. Il governo sta cercando di accelerare - 'E poi altrettanto una presenza costante in giunta ci sarà con l'invito a Franco Chimenti - ha aggiunto Malagò - , per la sua storia, per quello che ha fatto, per riconoscenza e soprattutto perché ...

Coni: Malagò, 'invito permanente in Giunta a Petrucci e Chimenti' ... che sono sagge e possono dare dei consigli e sono un valore aggiunto; e un invito a Franco ... Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, all'inaugurazione del Centro sportivo Giuriati nel ...

'E poi altrettanto una presenza costante in giunta ci sarà con l'a Franco Chimenti - ha aggiunto- , per la sua storia, per quello che ha fatto, per riconoscenza e soprattutto perché ...... che sono sagge e possono dare dei consigli e sono un valore aggiunto; e una Franco ... Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, all'inaugurazione del Centro sportivo Giuriati nel ...