Incidente aereo nel Ravennate, due morti

Un piccolo aereo è precipitato nel Ravennate nel pomeriggio di venerdì 14 maggio. Secondo quanto scritto da La Repubblica, l'incidente è avvenuto quasi alla fine di un volo di addestramento per ottenere la licenza. Lo schianto è stato fatale per le due persone a bordo: si tratta di piloti esperti. Non è ancora chiaro il motivo dell'incidente e nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso per capire il problema che ha causato la tragedia. Nessuna pista è esclusa e presto il velivolo sarà sottoposto a degli approfondimenti.

