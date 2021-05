Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico

(Di venerdì 14 maggio 2021) Da sabato 15 maggio sarà possibile far accedere aglidi Milano e Montecatini Terme un massimo di mille visitatori.i cancelli anche dell’area del Cavallo di Leonardo all’Ippodromo Snai San Siro Milano, 14 Maggio 2021 – Torna lo spettacolo dell’ippica dal vivo neglidia Milano e Montecatini Terme per tutti i cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre impianti ippiciad un massimo di mille visitatori contemporaneamente. Non solo. Presso l’Ippodromo Snai San Siro sarà riaperta l’area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno visitare con accesso libero dalle ore 10 alle ore 19. Con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizza glinazionali alla riapertura in ...

Adnkronos

... alimentari e forestali , a firma del direttore generale Oreste Gerini, specifica tuttiadempimenti ai qualidovranno aderire per garantire al pubblico una riapertura in totale ...Ha ricordato che dopo il lockdown dell'anno scorsosono stati i primi a ospitare spettatori. E ha citato come punto a favore il dispositivo redatto per la partecipazione del pubblico ...Il Tar Lazio accoglie in parte il ricorso intentato dalla Hippogroup per la proroga della gestione dell'ippodromo delle Capannelle di Roma, obbliga infatti il Comune a riesaminare nuovamente la r ...Da sabato 15 maggio sarà possibile far accedere agli Ippodromi di Milano e Montecatini Terme un massimo di mille visitatori.