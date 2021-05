ENTRY LIST 2021 – Tutti i partecipanti e gli italiani in gara dei tornei Atp e Wta (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutte le ENTRY LIST dei tornei della stagione tennistica Atp e Wta 2021. Da Novak Djokovic a Rafael Nadal, con attenzione al ritorno di Roger Federer, pensando a un possibile ulteriore exploit di Jannik Sinner. Una conferma ad alti livelli di Matteo Berrettini o l’ennesima sorpresa firmata Fabio Fognini. La crescita di Lorenzo Musetti o ancora il miglioramento generale della qualità del movimento italiano. La follia di Iga Swiatek, lo strapotere di Serena Williams, l’imprevedibilità di Ashleigh Barty. Le imprese di Camila Giorgi e Martina Trevisan. Questo e altro caratterizzerà la stagione 2021, di seguito le ENTRY LIST aggiornate ogni settimana. Clicca i link sottostanti per accedere alle rispettive ENTRY LIST: dal 30 maggio al 13 ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutte ledeidella stagione tennistica Atp e Wta. Da Novak Djokovic a Rafael Nadal, con attenzione al ritorno di Roger Federer, pensando a un possibile ulteriore exploit di Jannik Sinner. Una conferma ad alti livelli di Matteo Berrettini o l’ennesima sorpresa firmata Fabio Fognini. La crescita di Lorenzo Musetti o ancora il miglioramento generale della qualità del movimento italiano. La follia di Iga Swiatek, lo strapotere di Serena Williams, l’imprevedibilità di Ashleigh Barty. Le imprese di Camila Giorgi e Martina Trevisan. Questo e altro caratterizzerà la stagione, di seguito leaggiornate ogni settimana. Clicca i link sottostanti per accedere alle rispettive: dal 30 maggio al 13 ...

