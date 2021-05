Draghi incalzato dal Papa annuncia l' assegno unico | ' Entrerà in vigore da luglio | un aiuto per donne e famiglie'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi incalzato

Globalist.it

...innanzitutto per l'invito ricevuto da De Palo e per le parole "chiare e speranzose" di. E' ... "Dov'è il nostro tesoro, il tesoro della nostra società? " hail Papa - Nei figli o nelle ...Già prima della pandemia "l'Italia soffriva di un preoccupante e perdurante declino di natalità - ricorda- che nell'anno della pandemia si è ulteriormente accentuato. Nel 2020 sono nati solo ...Un’importante misura annunciata dal premier Draghi in occasione degli Stati generali della natalità: entrerà in vigore da luglio l'assegno unico per le famiglie. “E’ una di quelle trasformazioni ...Video, quello odierno, che riguarda il nostro Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Video, quello odierno, che riguarda il nostro Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Torno un po’ indietro nel te ...