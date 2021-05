Carraro | Consob approva documento OPA finalizzata a delisting

(Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Laha pubblicato ilper l’OPA sualdel titolo dalla Borsa. L’offerta viene promossa da Fly S.r.l. su 21.331.916 azioni, rappresentative del 26,76% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario pari a 2,40 euro. Il controvalore complessivo dell’Offerta, in caso di integrale adesione alla medesima, è pari a 51,2 milioni di euro. Il corrispettivo incorpora un premio del 38,69% rispetto alla media ponderata del prezzo ufficiale delle azioni degli ultimi 12 mesi antecedenti al 26 marzo 2021, ultimo giorno di borsa aperta precedente alla data di annuncio dell’operazione. Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il giorno 17 maggio 2021 e terminerà il giorno 4 giugno 2021, ...

