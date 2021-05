Bikeways Roma, tutte le ciclabili in libreria e in edicola (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – La chiamavano la citta’ dei sette colli. Ma Roma oggi, con il suo reticolato di ciclabili in gran parte pianeggianti, si scopre sempre piu’ bikefriendly. Dal centro alla periferia, da nord a sud, l’offerta di percorsi consente di spostarsi da un quartiere all’altro in sella ad una bici. Godendo di piacevoli intermezzi lungo il tragitto. Bikeways Roma e’ la mappa di Typimedia Editore per esplorare Roma in bicicletta: 25 ciclabili con la specifica delle altimetrie, 153 km di percorsi, 22 aree verdi. In un pratico formato fronte/retro (60x60cm), riporta i 25 principali tracciati della Capitale per un totale di 153 km, da Montesacro a San Lorenzo, da Monte Mario a Valle Aurelia, da Porta Portese all’Eur, da San Giovanni a Cinecitta’. Per ogni percorso una scheda ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021)– La chiamavano la citta’ dei sette colli. Maoggi, con il suo reticolato diin gran parte pianeggianti, si scopre sempre piu’ bikefriendly. Dal centro alla periferia, da nord a sud, l’offerta di percorsi consente di spostarsi da un quartiere all’altro in sella ad una bici. Godendo di piacevoli intermezzi lungo il tragitto.e’ la mappa di Typimedia Editore per esplorarein bicicletta: 25con la specifica delle altimetrie, 153 km di percorsi, 22 aree verdi. In un pratico formato fronte/retro (60x60cm), riporta i 25 principali tracciati della Capitale per un totale di 153 km, da Montesacro a San Lorenzo, da Monte Mario a Valle Aurelia, da Porta Portese all’Eur, da San Giovanni a Cinecitta’. Per ogni percorso una scheda ...

