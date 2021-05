Berlusconi ancora al San Raffaele. "Ha un po' di febbre ma è in via di guarigione" (Di venerdì 14 maggio 2021) Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele da martedì scorso per nuovi accertamenti legati agli strascichi del post Covid . Le condizioni di salute del presidente di Forza Italia, assicurano ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Silvioè ricoverato al Sanda martedì scorso per nuovi accertamenti legati agli strascichi del post Covid . Le condizioni di salute del presidente di Forza Italia, assicurano ...

andal68 : RT @salvinimi: È vergognoso augurare la morte a Silvio Berlusconi. Speriamo che vivi ancora a lungo e passi questo tempo in galera per le s… - pixel_di : RT @salvinimi: È vergognoso augurare la morte a Silvio Berlusconi. Speriamo che vivi ancora a lungo e passi questo tempo in galera per le s… - scaramuschl : noooo berlusconi è ancora vivoo ? - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: È arrivata la prima condanna nel processo Ruby 3 [di @gbarbacetto] #edicola - Nonha_stata : Non facciamo scherzi che non abbiamo ancora pronto il coccodrillo. #Berlusconi -