Trovata a Torre Annunziata una bomba-carta inesplosa | aperta un’inchiesta

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Momenti di tensione questa mattina in via Roma a(Napoli), dove è stata rinvenuta unanei pressi di un palazzo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, mentre gli agenti di polizia municipale hanno interdetto il transito veicolare e pedonale, con inevitabili conseguenze sul traffico. Sono stati gli artificieri a rimuovere l’ordigno, mentre sul ritrovamento è stato. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di una possibile azione intimidatoria che solo per pura combinazione non è stata portata a termine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

