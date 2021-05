Mauro Coruzzi Platinette: età, altezza, peso, quanti chili ha perso, compagno e vita privata (Di giovedì 13 maggio 2021) Impossibile non parlare di lui. Mauro Coruzzi, conosciuto e amato dal pubblico con lo pseudonimo di Platinette, è uno dei personaggi televisivi più longevi del piccolo schermo nostrano. Telespettatori, autori e conduttori televisivi sono sempre rimasti colpiti dalla sua tagliente ironia, dote ricercatissima per ricoprire il ruolo di opinionista. Difatti le trasmissioni sono diventate la sua seconda dimora. All’anagrafe si chiama Maurizio, per gli amici Mauro e per il piccolo schermo Platinette. In giovane età ha lavorato come garzone per poi cominciare a muovere i primi passi da giornalista nelle redazioni di giornali e radio. Una volta approdato a Milano ha vestito per la prima volta i panni di autore televisivo con Festivalbar e Rock Caffè. Dopo è stato notato dal grande Maurizio ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 13 maggio 2021) Impossibile non parlare di lui., conosciuto e amato dal pubblico con lo pseudonimo di, è uno deinaggi televisivi più longevi del piccolo schermo nostrano. Telespettatori, autori e conduttori televisivi sono sempre rimasti colpiti dalla sua tagliente ironia, dote ricercatissima per ricoprire il ruolo di opinionista. Difatti le trasmissioni sono diventate la sua seconda dimora. All’anagrafe si chiama Maurizio, per gli amicie per il piccolo schermo. In giovane età ha lavorato come garzone per poi cominciare a muovere i primi passi da giornalista nelle redazioni di giornali e radio. Una volta approdato a Milano ha vestito per la prima volta i panni di autore televisivo con Festivalbar e Rock Caffè. Dopo è stato notato dal grande Maurizio ...

