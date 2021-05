Libro Di Battista: ‘a Conte pelo e contropelo, Draghi trattato come un Messia’ (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “All’ex presidente del Consiglio Conte venne fatto, giustamente, il pelo e contropelo sul suo lavoro passato, sulle collaborazioni in uno studio legale. Possibile che l’apostolo delle élite venga costantemente salvaguardato, come le reliquie dei santi, nonostante il suo passato cozzi con la narrazione del fuoriclasse al comando?”. Così Alessandro Di Battista, nel suo nuovo Libro ‘Contro’, edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall’Adnkronos in anteprima. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “All’ex presidente del Consigliovenne fatto, giustamente, ile controsul suo lavoro passato, sulle collaborazioni in uno studio legale. Possibile che l’apostolo delle élite venga costantemente salvaguardato,le reliquie dei santi, nonostante il suo passato cozzi con la narrazione del fuoriclasse al comando?”. Così Alessandro Di, nel suo nuovo‘Contro’, edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall’Adnkronos in anteprima. L'articolo CalcioWeb.

