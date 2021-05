I colori delle Regioni non saranno più decisi dall’Rt: ecco quando cambierà il coprifuoco (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl calo di positivi e la campagna di vaccinazioni in corso impongono delle riflessioni in seno al Governo. In cantiere ci sono diverse novità che dovrebbero essere discusse lunedì prossimo, quando si terrà la cabina di regia convocata a Palazzo Chigi. Il premier Mario Draghi, durante il question time alla Camera, ha stoppato per il momento la ripartenza del comparto wedding ma è parso disponibile a valutare altre modifiche al piano attualmente in vigore. A cambiare, prima di tutto, dovrebbe essere lo strumento che regola i colori delle varie Regioni. A stabile in quale fascia debba collocarsi ogni Regione non sarà più l’indice Rt, determinanti diventeranno l’incidenza e l’occupazione dei posti letto ospedalieri. Una novità che troverebbe d’accordo i singoli presidenti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl calo di positivi e la campagna di vaccinazioni in corso impongonoriflessioni in seno al Governo. In cantiere ci sono diverse novità che dovrebbero essere discusse lunedì prossimo,si terrà la cabina di regia convocata a Palazzo Chigi. Il premier Mario Draghi, durante il question time alla Camera, ha stoppato per il momento la ripartenza del comparto wedding ma è parso disponibile a valutare altre modifiche al piano attualmente in vigore. A cambiare, prima di tutto, dovrebbe essere lo strumento che regola ivarie. A stabile in quale fascia debba collocarsi ogni Regione non sarà più l’indice Rt, determinanti diventeranno l’incidenza e l’occupazione dei posti letto ospedalieri. Una novità che troverebbe d’accordo i singoli presidenti ...

