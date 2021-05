"Se qualcuno scappa...". Ai David la polemica con Muccino

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Sul palco deidi Donatello, Piera Detassis ha deciso di rispondere in modo non troppo velate alle polemiche di Gabrieleche ha attaccato il premio cinematografico definendolo privo di credibilità

ilGiornale.it

La giornalista e critica cinematografica ha dunque detto: "Il David è la casa del cinema , di tutti quelli che fanno cinema e anche se c'èche a voltedi casa poi noi siamo pronti ad ...Alla Blasiuno spoiler: "Ce lo potevi dire, però, che duravi tre secondi. Noi siamo andati ... All'influnecer viene chiesto di raggiungere la spiaggia, dove lo aspetta qualcosa oche ...Abbiamo seguito con attenzione e partecipazione le vicende della Salernitana, fino alla bella notizia della promozione in serie A. Ne siamo stati sinceramente felici, per i tanti amici che abbiamo nel ...Sul palco dei David di Donatello, Piera Detassis ha deciso di rispondere in modo non troppo velate alle polemiche di Gabriele Muccino che ha attaccato il premio cinematografico definendolo privo di cr ...