Napoli, Spalletti prossimo allenatore? …e su Gattuso e De Laurentiis (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” , sono intervenuti opinionisti e giornalisti per parlare di Spalletti eventuale prossimo allenatore del Napoli, di Gattuso, di De Laurentiis ed altro. Questi i loro interventi riportatati da retecalcio.net Andrea Di Caro, giornalista, sul Napoli e Spalletti “Per me il Napoli era una squadra da secondo posto. Il Napoli è più brillante e spettacolare dell’Inter ma non ha avuto la continuità dei nerazzurri. Va detto che ha avuto anche più impegni e più infortuni, quindi più jella. L’Inter ha più solidità, compattezza e maturità ma il Napoli è una delle squadre più belle del campionato. Insieme all’Atalanta è la squadra che gioca meglio al ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” , sono intervenuti opinionisti e giornalisti per parlare dieventualedel, di, di Deed altro. Questi i loro interventi riportatati da retecalcio.net Andrea Di Caro, giornalista, sul“Per me ilera una squadra da secondo posto. Ilè più brillante e spettacolare dell’Inter ma non ha avuto la continuità dei nerazzurri. Va detto che ha avuto anche più impegni e più infortuni, quindi più jella. L’Inter ha più solidità, compattezza e maturità ma ilè una delle squadre più belle del campionato. Insieme all’Atalanta è la squadra che gioca meglio al ...

Advertising

Enzovit : Napoli, Spalletti prossimo allenatore? ...e su Gattuso e De Laurentiis - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Montervino: 'Ho avuto Spalletti come tecnico, chi dice che non si troverebbe bene a Napoli si sbaglia di grosso'… - giannicocozza : RT @TolliVincenzo: #DeMaggio '#Spalletti è in pole position per la panchina del #Napoli, ma torna prepotentemente il nome di #Inzaghi, poi… - calcioalromanzo : Come dicevo esattamente una settimana fa. #Napoli #Spalletti - solonapoliebas1 : @GA7_Official Odio Gasperini come la peste, ma mi piacerebbe a Napoli. Allegri mai, è un gestore liquido come Ancel… -