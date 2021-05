Muore a 19 anni per salvare la madre: la storia di Mirko Farci (Di mercoledì 12 maggio 2021) Aveva solo 19 anni Mirko Farci ed era un ragazzo e uno studente modello. É morto nella notte tra lunedì e martedì tentando di salvare la madre, Paola Piras, cinquantenne di Tortolì in provincia di Nuoro, dalla furia assassina dell’ex compagno, a quanto riporta Fanpage. La donna è attualmente ricoverata all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanuse dove ha subito un delicatissimo intervento di oltre quattro ore che, a quanto dicono i medici, è tecnicamente riuscito. Mirko, invece purtroppo, non ce l’ha fatta: le 17 coltellate ricevute dalla madre non si sono rivelate per lei mortali perché il ragazzo le ha fatto scudo con il suo corpo Il ricordo della professoressa del ragazzo Tutta Tortolì piange la morte del giovane e spera ardentemente che almeno la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Aveva solo 19ed era un ragazzo e uno studente modello. É morto nella notte tra lunedì e martedì tentando dila, Paola Piras, cinquantenne di Tortolì in provincia di Nuoro, dalla furia assassina dell’ex compagno, a quanto riporta Fanpage. La donna è attualmente ricoverata all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanuse dove ha subito un delicatissimo intervento di oltre quattro ore che, a quanto dicono i medici, è tecnicamente riuscito., invece purtroppo, non ce l’ha fatta: le 17 coltellate ricevute dallanon si sono rivelate per lei mortali perché il ragazzo le ha fatto scudo con il suo corpo Il ricordo della professoressa del ragazzo Tutta Tortolì piange la morte del giovane e spera ardentemente che almeno la ...

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni Travolto da un'auto in strada: morto bambino di soli 7 anni Il bambino di 7 anni, investito da un'auto giovedì scorso a Merate, è morto dopo cinque giorni di agonia all'ospedale di Bergamo. Non ce l'ha fatta il piccolo Gioele , il bambino di 7 anni travolto da un'auto nel pomeriggio di giovedì scorso a Merate . Il piccolo stava camminando in strada mano nella mano con la madre e la sorellina, quando improvvisamente una vettura ha sbandato ...

Muore a 106 Norman Lloyd, autentica leggenda dello spettacolo americano Lo ricordiamo anche ne L'attimo fuggente , nel ruolo del preside, e in film come Audrey Rose e In Her Shoes , fino quello di Apatow citato, che interpreta all'età di 100 anni. Per Hitchcock produce ...

Incidente oggi a Ferrara: muore ragazzo di 18 anni in bici il Resto del Carlino Incidente a Frosinone, scontro frontale tra due auto: Davide muore a 38 anni Ieri sulla superstrada Cassino – Formia Alessio Veseli è morto a ventidue anni. I messaggi di cordoglio a Davide Vitiello Davide era di Ponza e lavorava con la protezione civile. Lascia sua moglie ...

Muore a 106 Norman Lloyd, autentica leggenda dello spettacolo americano Regista, attore, produttore, collaboratore di Orson Welles e Alfred Hitchcok, Norman Lloyd, morto a 106 anni, è una vera e propria leggenda dello spettacolo e del costume americano.

