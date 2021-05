Meteo | le temperature massime di oggi | +23°C a Messina e +21°C a Reggio Calabria

(Di mercoledì 12 maggio 2021): ecco leregistrate mercoledì 12 maggio 2021, in alcune località italiane. Nello Stretto abbiamo avutoE’ stata una giornata conpiù basse in Italia dove sono insistiti correnti fresche e umide occidentali, con piogge e rovesci irregolari. Nello Stretto abbiamo avuto. Di seguito, leregistrate, mercoledì 12 maggio 2021, in alcune località italiane: +28°C a Siracusa +26°C a Catania, Taranto, Fa +25°C a Lecce, Crema +24°C a ...

Advertising

CittadinidiTwtt : RT @Roma: Mattina sereno o poco nuvoloso, pomeriggio sereno, sera sereno o poco nuvoloso. Temperature attese: 12°/21°C. Ecco le previsioni… - La_Prealpina : ?????? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: nubi sparse. I venti saranno deboli e soffieranno da WSW con intensità di 1… - Roma : Mattina sereno o poco nuvoloso, pomeriggio sereno, sera sereno o poco nuvoloso. Temperature attese: 12°/21°C. Ecco… - meteo_genova : Ancora maltempo e freddo - meteo_calabria : #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER LA #GIORNATA DI #DOMANI, #GIOVEDì #13MAGGIO 2021. Qui tutti i #dettagli.… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo temperature

iLMeteo.it

: ecco lemassime registrate mercoledì 12 maggio 2021, in alcune località italiane. Nello Stretto abbiamo avuto +23°C a Messina e +21°C a Reggio Calabria E' stata una giornata con ...lein compenso si manterranno miti in linea con la stagione. Gianfranco Angeloni, Perugia← Sergio Sottani nuovo procuratore generale, magistrato della trasparenza e giusto ...Meteo: ecco le temperature massime registrate mercoledì 12 maggio 2021, in alcune località italiane. Nello Stretto abbiamo avuto +23°C a Messina e +21°C a Reggio Calabria ...Previsioni meteo Pescara per Mercoledi 12 Maggio: Giornata caratterizzata da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Nessuna pioggia. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: al mattino nubi sparse, ...