Israele | bambino di sei anni ucciso dai razzi a Sderot

Un bambino di sei anni è stato ucciso a Sderot, in Israele, colpito da uno dei razzi lanciati dalla Striscia di Gaza. Negli stessi attimi sirene di allarme sono risuonate nella zona abitata attorno a ...

rubio_chef : Ah, i droni con cui gli israeliani ammazzano i bambini palestinesi sono #MadeInItaly????@Leonardo_IT. No tanto perché… - rtl1025 : ?? Un bambino di sei anni è stato ucciso a Sderot, in #Israele, colpito da uno dei razzi lanciati dalla Striscia di… - avimmaisacap : Un altro articolo dettato da Israele --- Gaza, razzi e bombe. Tel Aviv abbatte un altro palazzo di 10 piani sede a… - avimmaisacap : Un altro articolo dettato da Israele ----- Gaza, razzi e bombe. Tel Aviv abbatte un altro palazzo di 10 piani sede… - oldmmoses : A Gaza 'persone', tra cui 'minori'. In Israele anche solo un 'bambino' ha dignità di essere raccontato. Non frigna… -