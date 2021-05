Il grido di battaglia di De Laurentiis, show negli spogliatoi con squadra e tecnico (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il grido di battaglia di Aurelio De Laurentiis è uno solo: “Champions, Champions”. Così il presidente del Napoli ha caricato la squadra prima di Napoli-Udinese. Il patron ha voluto accompagnare calciatori e tecnico ad una sfida delicata, anche se sulla carta sembrava più semplice del previsto. De Laurentiis a fine match ha lanciato un tweet “Napoli: 100 gol! Napoli, grande squadra!” a voler sottolineare la bravura di calciatori e allenatore. Ma già prima della partita Napoli-Udinese il presidente azzurro aveva caricato la squadra prima di scendere in campo. Come scrive Il Mattino il presidente è tornato velocemente da Milano pur di salutare il gruppo. Una volta entrato negli spogliatoi ha infuso la carica a tutti al ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ildidi Aurelio Deè uno solo: “Champions, Champions”. Così il presidente del Napoli ha caricato laprima di Napoli-Udinese. Il patron ha voluto accompagnare calciatori ead una sfida delicata, anche se sulla carta sembrava più semplice del previsto. Dea fine match ha lanciato un tweet “Napoli: 100 gol! Napoli, grande!” a voler sottolineare la bravura di calciatori e allenatore. Ma già prima della partita Napoli-Udinese il presidente azzurro aveva caricato laprima di scendere in campo. Come scrive Il Mattino il presidente è tornato velocemente da Milano pur di salutare il gruppo. Una volta entratoha infuso la carica a tutti al ...

