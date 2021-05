Giro d'Italia. Le linee di Ewan (Di mercoledì 12 maggio 2021) Caleb Ewan alle linee rette ha sempre preferito quelle curve. Questione di abitudine. La sua è quella di affidarsi al colpo d’occhio, quello che lo porta a scegliere di volta in volta la ruota migliore da seguire e da utilizzare come rampa di lancio per raggiungere il traguardo il più veloce possibile. L’ha fatto spesso in questi anni, l’ha rifatto oggi al termine della quinta tappa del Giro d’Italia. Primo per la quarta volta in carriera nella corsa rosa. Oggi davanti a Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani. All’australiano piace destreggiarsi nella confusione, aggiunge disordine al disordine e in questo ci sguazza, riesce in tutto ciò a imporre la sua regola a tutti. Quella solita: io davanti, voi dietro. Uno come Caleb Ewan Marco Emilio Lepido l’avrebbe probabilmente detestato. Il console era ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Caleballerette ha sempre preferito quelle curve. Questione di abitudine. La sua è quella di affidarsi al colpo d’occhio, quello che lo porta a scegliere di volta in volta la ruota migliore da seguire e da utilizzare come rampa di lancio per raggiungere il traguardo il più veloce possibile. L’ha fatto spesso in questi anni, l’ha rifatto oggi al termine della quinta tappa deld’. Primo per la quarta volta in carriera nella corsa rosa. Oggi davanti a Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani. All’australiano piace destreggiarsi nella confusione, aggiunge disordine al disordine e in questo ci sguazza, riesce in tutto ciò a imporre la sua regola a tutti. Quella solita: io davanti, voi dietro. Uno come CalebMarco Emilio Lepido l’avrebbe probabilmente detestato. Il console era ...

