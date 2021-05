Giro d’Italia 2021, Mikel Landa si ritira: finisce in ospedale dopo una brutta caduta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Termina qui il Giro d’Italia 2021 di Mikel Landa. Un incidente, un impatto contro uno spartitraffico presente a 4000 metri dalla conclusione del traguardo di Cattolica, ha interrotto i sogni di gloria del basco, uno dei maggiori indiziati sino a ieri per la conquista di questa Corsa Rosa iniziata col piglio giusto. Il capitano della Bahrain Victorius è caduto assieme alla maglia del leader dei GPM Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) centrando in pieno uno spartitraffico, impattando anche contro uno degli addetti al controllo della sede stradale. Nel caos della preparazione della volata, numerosi restringimenti, cambi di direzione e curve, il basco non è riuscito a tenere le parti alte del gruppo (quelle più sicure), rimanendo intruppato nel gruppo e rischiando maggiormente. E così è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Termina qui ildi. Un incidente, un impatto contro uno spartitraffico presente a 4000 metri dalla conclusione del traguardo di Cattolica, ha interrotto i sogni di gloria del basco, uno dei maggiori indiziati sino a ieri per la conquista di questa Corsa Rosa iniziata col piglio giusto. Il capitano della Bahrain Victorius è caduto assieme alla maglia del leader dei GPM Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) centrando in pieno uno spartitraffico, impattando anche contro uno degli addetti al controllo della sede stradale. Nel caos della preparazione della volata, numerosi restringimenti, cambi di direzione e curve, il basco non è riuscito a tenere le parti alte del gruppo (quelle più sicure), rimanendo intruppato nel gruppo e rischiando maggiormente. E così è ...

