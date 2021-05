Decreto sostegni, quando arrivano contributi e aiuti: il calendario (Di mercoledì 12 maggio 2021) Da 30 a 90 giorni per gli incassi. In arrivo anche le regole per il condono delle cartelle esattoriali fino a 5000 euro iscritte a ruolo tra 2000 e ... Leggi su today (Di mercoledì 12 maggio 2021) Da 30 a 90 giorni per gli incassi. In arrivo anche le regole per il condono delle cartelle esattoriali fino a 5000 euro iscritte a ruolo tra 2000 e ...

Advertising

matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - matteosalvinimi : Mentre a sinistra pensano a Ius Soli, le nostre priorità sono riaperture, stop agli sbarchi (2.146 in 24 ore!) usan… - LegaSalvini : DECRETO SOSTEGNI, LA LIS DIVENTA LINGUA UFFICIALE. #SALVINI: È UN BUON GIORNO - il_brigante07 : RT @Camillamariani4: Bene Draghi che blocca il decreto sostegni, soldi non ce ne sono e manco arrivano dalla UE, chi non lo ha capito è un… - elenaricci1491 : Via libera del Senato al Decreto Sostegni. Ora il provvedimento, contenente aiuti a famiglie, lavoratori e imprese… -