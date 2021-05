Valorant svela la nuova modalità Replication

(Di martedì 11 maggio 2021) Lo sviluppatore Riot Games hato ladi gioco dichiamata, che segue le stesse regole di Unrated ma con una limitazione importante: tutti i membri di una squadra giocano come lo stesso agente. Lasarà attiva da oggi, 11 maggio, insieme alla patch 2.09. Ai giocatori non viene assegnato un agente a caso. La selezione di un agente è un processo democratico, con ogni squadra che vota con quale giocare prima dell'inizio. Ci sono alcune altre modifiche fornite con la. Tutto (eccetto Ultimate) viene aggiornato ad ogni round e i giocatori ricevono un numero fisso di crediti. Leggi altro...

...anche aneddoti e curiosità circa i contenuti del nuovo Pass Battaglia: "Quando ci vengono le idee più assurde, cerchiamo di capire cosa possa divertire o interessare la community di. ...Edoardo Badolato, 25 anni, è un campione di gaming con il nome di Carnifex e orai suoi ... Il tuo progetto più ambizioso? Sto giocando aSps, ma il Covid ha fermato anche noi e non ci ...Lo sviluppatore Riot Games ha svelato la nuova modalità di gioco di Valorant chiamata Replication, che segue le stesse regole di Unrated ma con una limitazione importante: tutti i membri di una squadr ...Riot Games ha in serbo un bel po' di novità per i propri titoli, soprattutto per quel che riguarda il framework esport.