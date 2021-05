Tabellone Internazionali BNL d’Italia 2021 | Djokovic numero 1 | c’è Berrettini

(Di martedì 11 maggio 2021) Ilprincipale degliBNLmaschili, prestigioso Masters 1000 con sede a Roma. Novakoccupa la posizioneuno del seeding e beneficerà di un bye al primo turno, così come Dominic Thiem, Stefanos Tstitsipas e Andrey Rublev (parte alta). Stesso discorso nella parte bassa per Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Diego Schwartzman e Alex Zverev. Presenti ovviamente anche gli azzurri: Matteose la dovrà vedere con, Jannik Sinner esordirà contro Humbert. Nishikori invece sarà il primo ostacolo di Fabio Fognini. Di seguito il tabellon completo. ILFEMMINILE DEGLIECCO IL MONTEPREMI E IL PRIZE MONEY PRIMO TURNO PARTE ALTA (1)vs bye Fritz ...

... SI COMINCIA! Stanno per cominciare i match del martedì aglid'Italia 2021 , per cui possiamo gettare un rapido sguardo anche sulfemminile. La nostra Elisabetta Cocciaretto ...Novak Djokovic oggi affronta Taylor Fritz al secondo turno degliBNL d'Italia 2021 . Il numero uno al mondo fa il suo esordio nel torneo dove si ... ILIL MONTEPREMI I RISULTATI ...Diretta Sinner Nadal Internazionali d'Italia 2021 in streaming video tv: nel torneo di tennis di Roma l'altoatesino incrocia il signore del rosso.Il campione in carica torna in scena al Foro Italico: Novak Djokovic gioca oggi a Roma il terzo match sul campo centrale. Contro l’americano Taylor Fritz, il numero uno del mondo cercherà progressi ri ...