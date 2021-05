Salernitana in Serie A, Enrico Lotito: “Cavalcata incredibile, hanno reso felice l’intera provincia” (Di martedì 11 maggio 2021) Enrico Lotito, figlio di Claudio e co-patron della Salernitana, quest’oggi ha espresso tutta la propria gioia per la promozione in Serie A dei granata: “Sono molto contento, i ragazzi hanno fatto una Cavalcata incredibile e hanno reso felice l’intera provincia e non solo. Volevo dedicare la promozione a tutta la mia famiglia, a mio zio Marco, a mio nonno Gianni Mezzaroma e a mia nonna Nives che hanno visto tutte le partite in televisione, supportando e tifando i colori granata. Voglio fare i miei complimenti al direttore Angelo Fabiani e al mister Fabrizio Castori, grande condottiero che ha portato i ragazzi a questo risultato”. “Voglio ricordare con immensa ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021), figlio di Claudio e co-patron della, quest’oggi ha espresso tutta la propria gioia per la promozione inA dei granata: “Sono molto contento, i ragazzifatto unae non solo. Volevo dedicare la promozione a tutta la mia famiglia, a mio zio Marco, a mio nonno Gianni Mezzaroma e a mia nonna Nives chevisto tutte le partite in televisione, supportando e tifando i colori granata. Voglio fare i miei complimenti al direttore Angelo Fabiani e al mister Fabrizio Castori, grande condottiero che ha portato i ragazzi a questo risultato”. “Voglio ricordare con immensa ...

