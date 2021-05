Offese a Mattarella: con Gervasoni indagata anche la scrittrice sovranista Francesca Totolo (Di martedì 11 maggio 2021) C’è anche l’influencer Francesca Totolo, collaboratrice del Primato Nazionale, tra i perquisiti nell’indagine per minacce a Offese al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che conta undici indagati. I carabinieri del Ros del Reparto Anticrimine, coordinati dal procuratore capo Michele Prestipino con i pm Eugenio Albamonte e Gianfederica Dito, hanno eseguito le perquisizioni con il supporto dei comandi Provinciali Carabinieri di Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania. Per gli indagati l’accusa è di offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica e istigazione a delinquere. LEGGI anche Fb oscura la Dama sovranista: aveva criticato le sardine. Tutti all'attacco di Francesca ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021) C’èl’influencer, collaboratrice del Primato Nazionale, tra i perquisiti nell’indagine per minacce aal presidente della Repubblica, Sergioche conta undici indagati. I carabinieri del Ros del Reparto Anticrimine, coordinati dal procuratore capo Michele Prestipino con i pm Eugenio Albamonte e Gianfederica Dito, hanno eseguito le perquisizioni con il supporto dei comandi Provinciali Carabinieri di Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania. Per gli indagati l’accusa è di offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica e istigazione a delinquere. LEGGIFb oscura la Dama: aveva criticato le sardine. Tutti all'attacco di...

Advertising

_Carabinieri_ : Perquisizioni in tutta Italia e 11 indagati dai #Carabinieri ROS che tramite il Reparto Indagini Telematiche hanno… - petergomezblog : Offese a Mattarella, perquisizioni del Ros per 11 indagati: anche il professore Marco Gervasoni e due giornalisti - repubblica : ?? Offese via web a Mattarella, 11 indagati dal Ros: in corso perquisizioni in tutta Italia - MichiVulpi : RT @IaconaRiccardo: Offese a Mattarella, 11 indagati e perquisizioni del Ros: anche il professore Marco Gervasoni e Francesca Totolo https:… - Satryland59 : RT @IaconaRiccardo: Offese a Mattarella, 11 indagati e perquisizioni del Ros: anche il professore Marco Gervasoni e Francesca Totolo https:… -