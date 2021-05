MotoGP, Andrea Dovizioso al Mugello per due giorni di test con Aprilia. Avvio condizionato dalla pioggia (Di martedì 11 maggio 2021) Comincia in salita la due-giorni di test organizzata da Aprilia al Mugello per Andrea Dovizioso, alla seconda uscita ufficiale in sella alla moto della casa di Noale dopo il primo approccio a Jerez de la Frontera dal 12 al 14 aprile. Purtroppo il meteo sta condizionando pesantemente l’attività in pista odierna del forlivese, a causa di una pioggia ad intermittenza che non consente di svolgere regolarmente il programma di lavoro previsto. Il day-1 di Dovizioso al Mugello con Aprilia non decolla, almeno per il momento, ma anche le previsioni per domani non promettono nulla di buono sulle colline toscane. Il Dovi è già sceso in pista stamattina sulla RS-GP21, non riuscendo però ad accumulare più di qualche giro per ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Comincia in salita la due-diorganizzata daalper, alla seconda uscita ufficiale in sella alla moto della casa di Noale dopo il primo approccio a Jerez de la Frontera dal 12 al 14 aprile. Purtroppo il meteo sta condizionando pesantemente l’attività in pista odierna del forlivese, a causa di unaad intermittenza che non consente di svolgere regolarmente il programma di lavoro previsto. Il day-1 dialconnon decolla, almeno per il momento, ma anche le previsioni per domani non promettono nulla di buono sulle colline toscane. Il Dovi è già sceso in pista stamattina sulla RS-GP21, non riuscendo però ad accumulare più di qualche giro per ...

