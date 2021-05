Il lockdown del cinema italiano in mostra al MAXXI, “Prove di Libertà” (Di martedì 11 maggio 2021) Da oggi 11 Maggio, fino al 6 Giugno, nello spazio Extra del MAXXI di Roma prima, e poi negli studi di Cinecittà fino a luglio, si potrà ammirare la mostra “Prove di Libertà” del fotografo italiano Riccardo Ghilardi che ha immortalato gli attori più famosi ed amati del cinema italiano nella loro quotidianità, durante il lockdown degli ultimi mesi. Durante il primo lockdown, Riccardo Ghilardi, fotografo dell’agenzia Contour by Getty Images, ha girato in una Roma deserta per immortalare le sue strade immerse in un silenzio inusuale. Ma soprattutto per fotografare le sale cinematografiche chiuse e vuote, che hanno riaperto solo per l’occasione. A proposito di cinema infatti, il fotografo ha deciso di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Da oggi 11 Maggio, fino al 6 Giugno, nello spazio Extra deldi Roma prima, e poi negli studi di Cinecittà fino a luglio, si potrà ammirare ladi” del fotografoRiccardo Ghilardi che ha immortalato gli attori più famosi ed amati delnella loro quotidianità, durante ildegli ultimi mesi. Durante il primo, Riccardo Ghilardi, fotografo dell’agenzia Contour by Getty Images, ha girato in una Roma deserta per immortalare le sue strade immerse in un silenzio inusuale. Ma soprattutto per fotografare le saletografiche chiuse e vuote, che hanno riaperto solo per l’occasione. A proposito diinfatti, il fotografo ha deciso di ...

