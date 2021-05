Fortnite 16 40 tutte le novità dell’aggiornamento – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 11 maggio 2021) Eccoledi16.40 dedicate alla Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.. Oggi, 11 maggio 2021, è in arrivo il nuovo aggiornamento di16.40. L’update, che pesa 1.37 GB su PC, si occuperà di introdurre una serie diper la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa. Inoltre, come sempre, introdurrà un po’ di correzioni ai bug. Vediamolesvelate ufficialmente e quelle scovate nei dati di gioco dai dataminer. Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo16.40leper PC e...

Advertising

Multiplayerit : Fortnite 16.40 tutte le novità dell'aggiornamento - FortLeaksIta : Nuovo post nel nostro canale Telegram! ?? Tutte le Skin stendardo torneranno nel prossimo Negozio Oggetti! ?? ??… - SKYFIRE_LEAKS : Ecco dove trovare tutte le armi esotiche/mitiche di questa season. @FortniteGame #FortniteSeason6 #FortnitePrimal… - FortLeaksIta : Nuovo post nel nostro canale Telegram! ?? Ecco tutte le ricompense dell'evento! ?? ?? @Fortnite_Italia_Leaks ??… - Fortnite_newsIT : @Mattia31001 Vero, ma molti italiani sono stati veramente sfortunati. SUCCEDONO TUTTE A NOI!!!???? -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite tutte

Dopo un periodo di inattività momentanea, i server sono tornati operativi e possiamo cominciare a svelarvile novità in arrivo in questa nuova versione 16:40 .v16:40 - Le novità Nuove ...Se siete fra quelle persone che sentono la mancanza disu iOS e la recente diatriba legale fra Epic e Apple vi ha fatto perderele speranze, abbiamo una bella notizia per voi. Il battle royale più popolare al mondo tornerà su dispositivi ...Fortnite celebra l'estate con l'aggiornamento 16.40 ora disponibile per il download su tutte le piattaforme supportate.Ecco tutte le novità dell'aggiornamento di Fortnite 16.40 dedicate alla Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.. Oggi, 11 maggio 2021, è in arrivo il nuovo aggiornamento di Fortnite ...