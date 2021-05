Forte scossa di terremoto al sud: un risveglio di paura (Di martedì 11 maggio 2021) Una scossa di terremoto ha svegliato la Calabria questa notte. L’evento tellurico si è verificato a 12 Km circa da Tropea. terremoto (AdobeStock)Il mar mediterraneo in questi giorni sembra voler fare i capricci. Una scossa di terremoto ha infatti svegliato nella notte la popolazione calabrese. L’evento tellurico è stato registrato alle 4:03, al largo della costa occidentale della Calabria. In particolare nei pressi della provincia di Vibo Valentia. Al momento, fortunatamente, non si segnalano danni a cose o persone. L’ipocentro è avvenuto a 50 Km di profondità, mentre l’epicentro a 12 Km da Tropea. La scossa di terremoto ha avuto una magnitudo di 3,2. In Italia, a causa della fragilità di alcune costruzioni c’è sempre una certa ansia quando si parla ... Leggi su chenews (Di martedì 11 maggio 2021) Unadiha svegliato la Calabria questa notte. L’evento tellurico si è verificato a 12 Km circa da Tropea.(AdobeStock)Il mar mediterraneo in questi giorni sembra voler fare i capricci. Unadiha infatti svegliato nella notte la popolazione calabrese. L’evento tellurico è stato registrato alle 4:03, al largo della costa occidentale della Calabria. In particolare nei pressi della provincia di Vibo Valentia. Al momento, fortunatamente, non si segnalano danni a cose o persone. L’ipocentro è avvenuto a 50 Km di profondità, mentre l’epicentro a 12 Km da Tropea. Ladiha avuto una magnitudo di 3,2. In Italia, a causa della fragilità di alcune costruzioni c’è sempre una certa ansia quando si parla ...

