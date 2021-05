(Di martedì 11 maggio 2021) Ancora un attacco incrociato sui social per Matteo, che in un tweet ha espresso solidarietà a Israele. Anchetra chi lo insulta

AntoVitiello : #Bennacer a Sky: 'Quando hai un giocatore come #Ibrahimovic che ti dice che devi morire per questa squadra, devi dare il 200%” #JuveMilan - 1961Negri : RT @PBerizzi: 'Bastardo'. 'Devi morire'. 'Il popolo si ribellerà'. Minacce web nazifasciste 'frutto di 'un'elaborata strategia di aggressio… - carloarbini51 : RT @PBerizzi: 'Bastardo'. 'Devi morire'. 'Il popolo si ribellerà'. Minacce web nazifasciste 'frutto di 'un'elaborata strategia di aggressio… - AlfredoTerrasi : RT @PBerizzi: 'Bastardo'. 'Devi morire'. 'Il popolo si ribellerà'. Minacce web nazifasciste 'frutto di 'un'elaborata strategia di aggressio… - Luciano06815942 : RT @LucaBattistell5: 'Devi morire', 'Figlio di p...'. Insulti choc a Salvini pure da Chef Rubio -

il Giornale

bruciato tra le fiamme dell'inferno, te e tutto il popolo di Israele ", ha scritto un utente. " Hai la mamma più zoccola di tutti ", ha scritto un altro. E così via, in una lunga serie ...Pieni nel rispetto di regole anticovid, distanziamenti e normative: la delazione, si sa, è pur sempre dietro l'angolo e sia mai esaltare la vita che si celebra senza un 'ricordati che' d'...Nell’incontro con i sindacati e il ministro della Salute, Roberto Speranza, confermato il concorso per 2.100 nuovi ispettori e un nuovo vertice ...Lo spirito di unione e di collaborazione messo in campo tra governo, lavoratori e imprese in questi mesi per i protocolli anti Covid-19 devono animare una nuova stagione che contrasti gli infortuni e ...