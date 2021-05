Denise Pipitone: nuovi accertamenti sulla 19enne di Scalea (Di martedì 11 maggio 2021) Denise Pipitone è scomparsa nel settembre del 2004 a Mazara del Vallo mentre si trovava a casa dei nonni. Da anni la famiglia insieme ai legali e alla polizia sta cercando la bambina, sono state tantissime le segnalazioni su questo caso, ma ad oggi ancora nessuna svolta. L’ultima segnalazione importante c’è stata lo scorso 31 Marzo, quando dalle tv russe è stato lanciato un’appello. Una ragazza stava cercando i suoi genitori d’origine. Speranza per la famiglia e soprattutto per la mamma della piccola Denise. Uno spiraglio di luce, una somiglianza fuori dal normale tra la ragazza russa e la Sig.ra Piera Maggio, finita con il test del DNA non compatibile. Oggi una nuova segnalazione, si tratta di una ragazza di 19 anni di Scalea. Denise Pipitone, nuova segnalazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021)è scomparsa nel settembre del 2004 a Mazara del Vallo mentre si trovava a casa dei nonni. Da anni la famiglia insieme ai legali e alla polizia sta cercando la bambina, sono state tantissime le segnalazioni su questo caso, ma ad oggi ancora nessuna svolta. L’ultima segnalazione importante c’è stata lo scorso 31 Marzo, quando dalle tv russe è stato lanciato un’appello. Una ragazza stava cercando i suoi genitori d’origine. Speranza per la famiglia e soprattutto per la mamma della piccola. Uno spiraglio di luce, una somiglianza fuori dal normale tra la ragazza russa e la Sig.ra Piera Maggio, finita con il test del DNA non compatibile. Oggi una nuova segnalazione, si tratta di una ragazza di 19 anni di, nuova segnalazione ...

