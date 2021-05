David di Donatello 2021, trionfano “Volevo Nascondermi”, miglior film, e Sophia Loren (Di mercoledì 12 maggio 2021) Comincia da Laura Pausini il David di Donatello 2021, 66esima edizione del più importante premio del cinema nazionale, assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano. Quel cinema italiano che prova a esorcizzare l’annus horribilis della pandemia con l’esibizione, dal Teatro dell’Opera di Roma, della cantante che quest’anno, grazie a Io Sì (Seen), il brano de La Vita Davanti A Sé, ha ottenuto la nomination agli Oscar e ha anche vinto il Golden Globe (che adesso però è diventato un premio contestatissimo che nessuno vuole più, vedi Tom Cruise che ha restituito i suoi). Curioso qundi che poi una delle sorprese maggiori della serata sia stata proprio il mancato premio per la miglior canzone al brano interpretato dalla Pausini, andato invece a Checco Zalone per la sua Immigrato, con Luca Medici, unico protagonista della ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Comincia da Laura Pausini ildi, 66esima edizione del più importante premio del cinema nazionale, assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano. Quel cinema italiano che prova a esorcizzare l’annus horribilis della pandemia con l’esibizione, dal Teatro dell’Opera di Roma, della cantante che quest’anno, grazie a Io Sì (Seen), il brano de La Vita Davanti A Sé, ha ottenuto la nomination agli Oscar e ha anche vinto il Golden Globe (che adesso però è diventato un premio contestatissimo che nessuno vuole più, vedi Tom Cruise che ha restituito i suoi). Curioso qundi che poi una delle sorprese maggiori della serata sia stata proprio il mancato premio per lacanzone al brano interpretato dalla Pausini, andato invece a Checco Zalone per la sua Immigrato, con Luca Medici, unico protagonista della ...

