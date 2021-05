David di Donatello 2021 | candidature per la Migliore Regia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo gli Academy Awards dello scorso 25 aprile, anche in Italia in occasione del 66°divediamo per la la prima volta la cadidatura di due donne nella cinquina candidata alla. Accanto ai candidati Fabio e Damiano D’Innocenzo per “Favolacce“, Gianni Amelio per “Hammamet” e Giorgio Diritti per “Volevo nascondermi“, vediamo infatti le registe Emma Dante per “Le sorelle Macaluso” e Susanna Nicchiarelli per “Miss Marx“. Il 66°di, Credits:di.itFabio e Damiano D’Innocenzo aidicon la “favola nera” I fratelli D’Innocenzo, candidati quest’anno anche per laSceneggiatura Originale, hanno già ottenuto l’Orso ...