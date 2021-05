Come Report ha scoperto che le telecamere della Rai “comunicano” con la Cina (Di martedì 11 maggio 2021) Report non guarda in faccia a nessuno. Nemmeno all’azienda che ne determina la produzione e che ne permette la messa in onda. La trasmissione d’inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci, infatti, ha affrontato un tema che ci sta molto a cuore e che, da qualche tempo, stiamo cercando di analizzare in forme molto diverse: quello del riconoscimento biometrico dovuto al grande proliferare di telecamere di videosorveglianza che vengono installate nei luoghi privati Come le abitazioni, ma anche in centri nevralgici delle istituzioni italiane. Sono state prese in esame anche le telecamere Rai, che Viale Mazzini utilizza per la propria sicurezza interna. La sorpresa è stata abbastanza imbarazzante, sia per Report, sia per la Rai. LEGGI ANCHE > Renzi si autoinvita a Report (e ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 11 maggio 2021)non guarda in faccia a nessuno. Nemmeno all’azienda che ne determina la produzione e che ne permette la messa in onda. La trasmissione d’inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci, infatti, ha affrontato un tema che ci sta molto a cuore e che, da qualche tempo, stiamo cercando di analizzare in forme molto diverse: quello del riconoscimento biometrico dovuto al grande proliferare didi videosorveglianza che vengono installate nei luoghi privatile abitazioni, ma anche in centri nevralgici delle istituzioni italiane. Sono state prese in esame anche leRai, che Viale Mazzini utilizza per la propria sicurezza interna. La sorpresa è stata abbastanza imbarazzante, sia per, sia per la Rai. LEGGI ANCHE > Renzi si autoinvita a(e ...

