Ufficiale – Virtus Francavilla, il nuovo allenatore è Taurino (Di lunedì 10 maggio 2021) La Virtus Francavilla ha annunciato il nuovo allenatore per la prossima stagione che sarà Roberto Taurino. Di seguito la nota della società: “Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo, in data odierna, con mister Roberto Taurino che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della prima squadra per la stagione 2021/2022. Il nuovo allenatore, classe ’77, è stato calciatore e capitano della Virtus, vincendo il campionato di Eccellenza e il campionato di serie D, una Coppa Italia Regionale e una Coppa Italia Nazionale e concludendo la sua carriera da calciatore in biancazzurro. Da mister ha iniziato la sua carriera da vice allenatore sempre tra le fila biancazzurre ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Laha annunciato ilper la prossima stagione che sarà Roberto. Di seguito la nota della società: “Calcio comunica di aver trovato l’accordo, in data odierna, con mister Robertoche assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della prima squadra per la stagione 2021/2022. Il, classe ’77, è stato calciatore e capitano della, vincendo il campionato di Eccellenza e il campionato di serie D, una Coppa Italia Regionale e una Coppa Italia Nazionale e concludendo la sua carriera da calciatore in biancazzurro. Da mister ha iniziato la sua carriera da vicesempre tra le fila biancazzurre ...

