Servizi segreti | caso Renzi e Comunali Parla Enrico Borghi Pd

(Di lunedì 10 maggio 2021) C’è una via d’uscita dallo stallo messicano fra Matteo Salvini e Giorgia Meloni che da mesi tiene fermo il Copasir, il comitatomentare di controllo dei. Parola di, deputato e responsabile Sicurezza del Pd, componente di lungo corso dell’organo bipartisan a Palazzo San Macuto., come se ne esce? Con un’iniziativa politica. Il Copasir non può diventare oggetto di scambio né una prova di forza nel centrodestra. Ma è già così.Letta hato: la presidenza spetta a Meloni. Esatto, siamo in una situazione paradossale. Oltre a FdI, siamo l’unico partito che ha sottolineato la questione della presidenza. Forza Italia è spaccata in due, Italia Viva avalla lo status quo, i Cinque Stelle restano in silenzio. Voi cosa proponete? Una ...

matteorenzi : Più mi attaccano con fake news e follie, più mi viene voglia di continuare a lottare. Domani arrivano le #ENews e n… - fattoquotidiano : IN ONDA SU #REPORT Renzi attaccava il premier Conte sui servizi segreti e incontrava la spia all'autogrill, le inc… - reportrai3 : Un incontro misterioso tra Matteo Renzi e l’agente dei servizi segreti Marco Mancini. Report mostra con un video es… - Furioso71 : @matteorenzi @Corriere Mi dispiace per lei ma ha lavorato nell'ombra, prima a Rebibbia da Denis la Canaglia, poi al… - garrone_luca : RT @adolfo_urso: “Sui servizi segreti il potere di controllo deve essere della #opposizione”. Piero Ignazi, politologo. #Copasir https://t.… -

... in primis la pretesa di coinvolimento nelle gestione dei fondi del Recovery Plan, poi il Mes Sanitario e la spinosa questione della delega ai, solo per citare i nodi più importanti ...
L'ex premier rispedisce al mittente le accuse rivoltegli da Giuseppe Conte e ribadisce di non aver fatto crollare il precedente governo per mere questioni personali ...