Robben: “Sono felice al Groningen, voglio continuare a giocare a calcio. Se l’Olanda mi chiamasse per l’Europeo ci andrei” (Di lunedì 10 maggio 2021) Arjen Robben, il 4 luglio 2019, all’età di 35 anni aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato. L’olandese poi è tornato sui propri passi ed il 27 giugno 2020 ha comunicato il ritorno in campo con la maglia del Groningen, squadra che l’aveva lanciato. Nonostante le tante difficoltà e gli infortuni, che gli hanno impedito di essere al top della condizioni, ieri l’ex Bayern è stato protagonista con 3 assist nello 0-4 del Groningen contro l’Emmen. Intervistato da ESPN, Robben, ha dichiarato: “Ho fatto tanta strada, questo è quello che volevo. voglio aiutare il club e voglio giocare a calcio. Se posso e ci riesco, Sono molto felice. È stata dura e difficile, ma ho continuato a lottare. La ricompensa ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Arjen, il 4 luglio 2019, all’età di 35 anni aveva annunciato il ritiro dalgiocato. L’olandese poi è tornato sui propri passi ed il 27 giugno 2020 ha comunicato il ritorno in campo con la maglia del, squadra che l’aveva lanciato. Nonostante le tante difficoltà e gli infortuni, che gli hanno impedito di essere al top della condizioni, ieri l’ex Bayern è stato protagonista con 3 assist nello 0-4 delcontro l’Emmen. Intervistato da ESPN,, ha dichiarato: “Ho fatto tanta strada, questo è quello che volevo.aiutare il club e. Se posso e ci riesco,molto. È stata dura e difficile, ma ho continuato a lottare. La ricompensa ...

