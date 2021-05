Resta fermo il principale oleodotto statunitense colpito da un attacco informatico. Salgono i prezzi di petrolio, gasolio e benzina (Di lunedì 10 maggio 2021) Lotta contro il tempo negli Stati Uniti per cercare di ripristinare la piena operatività del principale oleodotto del paese, chiuso da venerdì scorso a causa di un attacco informatico. Lunga quasi 9mila kilometri, la “pipeline” collega le raffinerie del Texas con il Nord Est del paese, incluse le aree metropolitane di New York e Washington, rifornendole del 45% dei carburanti che utilizzano. Fallito il tentativo di riapertura della scorsa notte, il blocco sembra più grave del previsto e, al momento, Colonial pipeline che gestisce l’oleodotto non fornisce indicazioni sui tempi della riapertura. Sono in funzione alcune linee alternative ma non in grado di sostituire pienamente la condotta principale. L’impianto è stato “infettato” da un ransomware, un software malevolo che blocca il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Lotta contro il tempo negli Stati Uniti per cercare di ripristinare la piena operatività deldel paese, chiuso da venerdì scorso a causa di un. Lunga quasi 9mila kilometri, la “pipeline” collega le raffinerie del Texas con il Nord Est del paese, incluse le aree metropolitane di New York e Washington, rifornendole del 45% dei carburanti che utilizzano. Fallito il tentativo di riapertura della scorsa notte, il blocco sembra più grave del previsto e, al momento, Colonial pipeline che gestisce l’non fornisce indicazioni sui tempi della riapertura. Sono in funzione alcune linee alternative ma non in grado di sostituire pienamente la condotta. L’impianto è stato “infettato” da un ransomware, un software malevolo che blocca il ...

Advertising

fattoquotidiano : Resta fermo il principale oleodotto statunitense colpito da un attacco informatico. Salgono i prezzi di petrolio, g… - Danielavolante3 : @PieroSansonetti A lei invece resta il suo solito becero furbastro paraculismo. E mi fermo qui. Do you remember #Calabriaora? - Alessan45806153 : @erretti42 Sicuro. Resta fermo che B.G. si è posizionato in maniera pessima sulla vicenda e il figlio è quasi incom… - Pinucci63757977 : I media puntano il caso Amara, gli incontri nelle trombe delle scale fra Davigo e l'Antimafia sulla loggia Ungheria… - grondoamore : @justinxplume Ehi si deve stare fermo gliele attacco con la vinavil quelle mani RESTA NEL TUO -