Recovery plan, Dombrovskis: “Primi soldi a luglio, poi a fine anno”. Gentiloni: “Abbastanza soddisfatto dei piani. Rivedere vincoli bilancio” (Di lunedì 10 maggio 2021) Ratificare entro il primo giugno, proposte di approvazione a metà mese e Primi pagamenti a luglio. Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, detta i tempi per i piani di ripresa nazionali. Parlando al parlamento Ue il vicepresidente ha affermato che “Tre degli otto Stati membri” che devono ancora ratificare la decisione sulle risorse proprie necessaria a sbloccare il Recovery Fund “lo faranno questa settimana. In ogni caso, invito tutti a procedere con la ratifica entro il primo giugno”. Dombrovskis ha poi continuato “Presenteremo le prime proposte” di approvazione dei piani nazionali di Recovery “al Consiglio nella seconda metà di giugno, e il Consiglio ha un mese per approvarle. Non posso giudicare in anticipo i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Ratificare entro il primo giugno, proposte di approvazione a metà mese epagamenti a. Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis, detta i tempi per idi ripresa nazionali. Parlando al parlamento Ue il vicepresidente ha affermato che “Tre degli otto Stati membri” che devono ancora ratificare la decisione sulle risorse proprie necessaria a sbloccare ilFund “lo farquesta settimana. In ogni caso, invito tutti a procedere con la ratifica entro il primo giugno”.ha poi continuato “Presenteremo le prime proposte” di approvazione deinazionali di“al Consiglio nella seconda metà di giugno, e il Consiglio ha un mese per approvarle. Non posso giudicare in anticipo i ...

