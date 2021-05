Indice Rt | Clementi | Parametro fuorviante | assurdo richiudere

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il bollettino quotidiano ha ancora senso? "Così no, il valore importante a detta di tutti è quello dei dati settimanali: lì si vedono le differenze e gli andamenti". Come si evolverà l'epidemia? "Al ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Indice Clementi

QUOTIDIANO NAZIONALE

Professor Massimo, l'Rt ha ancora valore come parametro per valutare chiusure o aperture nelle regioni? "Poco " risponde il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale San ...(aggiornamento di Davide Giancristofaro)"Morti covid Italia? Troppi, serve indagine"/ "... ma con unRt sotto l'1. Certe di rimanere nella fascia media invece B asilicata, Calabria, ...Il virologo Clementi: i dati sono vecchi di 15 giorni, ora la contagiosità è più bassa. "I criteri per i colori? Morti, ricoveri e totale immunizzati" ...Il compito è stato affidato al titolare di Hello Sport. Alcuni negozi riapriranno dalla prossima settimana SANTA MARIA DI SALA. Il centro Tom prova a ripartire. La curatrice fallimentare, dottoressa F ...