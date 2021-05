Formazione: dall'ambiente al digitale, conclusa I ed. Scuola Politica 'Vivere nella Comunità' (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Labitalia) - Si è conclusa con successo la prima edizione della Scuola Politica “Vivere nella Comunità”, il prestigioso percorso di studi interdisciplinare promosso da Pellegrino Capaldo, Marcello Presicci e Paolo Boccardelli insieme ad alcune delle personalità più importanti del nostro Paese come Sabino Cassese, Gabriele Galateri, Bernardo Giorgio Mattarella, Bianca Farina, Stefano Lucchini, Massimo Lapucci e Giulio Anselmi. Durante i 6 mesi di lezione la Scuola Politica ha ospitato 50 differenti docenti per un totale di circa 100 ore di alta Formazione interdisciplinare ed apartitica. Le lezioni hanno spaziato dalla Politica all'economia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Labitalia) - Si ècon successo la prima edizione della”, il prestigioso percorso di studi interdisciplinare promosso da Pellegrino Capaldo, Marcello Presicci e Paolo Boccardelli insieme ad alcune delle personalità più importanti del nostro Paese come Sabino Cassese, Gabriele Galateri, Bernardo Giorgio Mattarella, Bianca Farina, Stefano Lucchini, Massimo Lapucci e Giulio Anselmi. Durante i 6 mesi di lezione laha ospitato 50 differenti docenti per un totale di circa 100 ore di altainterdisciplinare ed apartitica. Le lezioni hanno spaziatoall'economia, ...

Advertising

paoloigna1 : RT @0Cicerone: La formazione non è esente dall'impatto della trasformazione digitale; occorre valutarne i benefici e perseguirne l'adozione… - faithandfuture : Più ci penso più mi sembra assurdo che dopo un anno dall'aver trovato lavoro e aver speso tutto quello che ho speso… - ADIItalianet : ?????????????????? La XXVII edizione del Corso di formazione per Educatori Alimentari per il Tennis è in programma nei giorn… - f_toso : @ilciccio67 Poi dicono che lui non ha colpe... Ma porca di una lurida, ci voleva tanto a fare la stessa formazione… - missingsmth : RT @GiusyFabio2: Grazie all’impegno di Alfasigma nella Sindrome Fibromialgica,oggi verrà presentata la campagna “Fibro ........che? diamo… -