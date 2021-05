Al via la Rolex Capri Sailing Week con record di iscritti (Di lunedì 10 maggio 2021) Parte oggi ufficialmente la Rolex Capri Sailing Week che vedrà la giornata conclusiva il 20 maggio. Tre le competizioni che si disputeranno: il Maxi Yacht Capri Trophy, la Regata dei Tre Golfi e il Campionato Europeo ORC. Quest’anno le competizioni hanno visto un record di iscritti, con ben 147 barche in gara. A scendere in acqua per primi saranno le imbarcazioni del Maxi Yacht Capri Trophy che si sfideranno domani fino a venerdì 14 maggio. La flotta è divisa in due classi: “Performance” e “Classic”. Partirà poi la Regata dei Tre Golfi, la prova d’altura tra i Golfi di Napoli, Salerno e Gaeta. Quest’anno la 66esima edizione della gara è anche la prova d’altura del Campionato Europeo ORC 2021. La partenza è al tramonto, alle 19:00 di sabato 15 maggio. ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 10 maggio 2021) Parte oggi ufficialmente lache vedrà la giornata conclusiva il 20 maggio. Tre le competizioni che si disputeranno: il Maxi YachtTrophy, la Regata dei Tre Golfi e il Campionato Europeo ORC. Quest’anno le competizioni hanno visto undi, con ben 147 barche in gara. A scendere in acqua per primi saranno le imbarcazioni del Maxi YachtTrophy che si sfideranno domani fino a venerdì 14 maggio. La flotta è divisa in due classi: “Performance” e “Classic”. Partirà poi la Regata dei Tre Golfi, la prova d’altura tra i Golfi di Napoli, Salerno e Gaeta. Quest’anno la 66esima edizione della gara è anche la prova d’altura del Campionato Europeo ORC 2021. La partenza è al tramonto, alle 19:00 di sabato 15 maggio. ...

Ultime Notizie dalla rete : via Rolex Avvocato rapinato del Rolex mentre parcheggia davanti al Tribunale ...il rapinatore armato di coltello ha quindi tentato la fuga scappando a piedi verso via Trionfale ma è stato inseguito e fermato da un carabiniere che è poi riuscito a bloccarlo. Riconsegnato il Rolex ...

Prati: Avvocato minacciato e rapinato del Rolex in pieno giorno, ecco cosa è successo Avvocato rapinato del Rolex L'avvocato, minacciato con un coltello da un malvivente, è stato prima ... L'altro, invece, una volta notata la scena, ha cercato una via di fuga e a piedi - con il bottino - ...

Cesara Buonamici e il marito rapinati in auto, via i Rolex LA NAZIONE Prati: Avvocato minacciato e rapinato del Rolex in pieno giorno, ecco cosa è successo Ha parcheggiato l’auto a Piazzale Clodio per andare a lavoro in tribunale quando è stato minacciato con un coltello e rapinato del Rolex. Sono stati attimi di paura quelli vissuti da un avvocato quest ...

Roma, avvocato rapinato e accoltellato alla mano vicino al Tribunale Un avvocato è stato rapinato e accoltellato a una mano questa mattina in un parcheggio nei pressi del tribunale penale di Roma, a piazzale Clodio. L’episodio è accaduto intorno alle 9:30. L’uomo era a ...

